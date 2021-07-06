CHP'li Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

06 Temmuz 2021 Salı, 22:45

CHP Çankaya İlçe binası açılışında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını vurgulayan açıklamalar gündem oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve beraberindeki CHP’li belediye başkanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden konuşmalar yaptı.



CHP’li Yenimahelle Belediye Başkanı Feyhi Yaşar, “Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin beşiğidir. Ülkenin içinde bulunduğu koşulları biliyorsunuz. Bu koşullardan kurtulmanın yolu, kol kola, yürek yüreğe Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetine sahip çıkmaktır. Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak bu ülkede; namusu, adaleti yenide tescil etmek için kol kola, yürek yüreğe çalışarak başaracağız. Çünkü her yerde başardık, burada da başaracağız. Yapılacak genel seçimlerde iktidara yürüyeceğiz” dedi.

Açılışta konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise partililere “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin merdivenlerinden tek tek çıkacağız ve Mansur Başkanı oraya oturtacağız demiştim. Oturttuk mu? Belediyeyi haramilerden kurtardık mı?” diye sordu. Partililerin “evet” diye cevap vermesi üzerine Taşdelen, “İlk seçimde sandık önümüze geldiğinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’nün merdivenlerinden köşke oturtacağız” diye konuştu.

2023 yılında yapılması beklenen genel seçimlerde CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda parti yönetimindeki isimlerden ilk kez net bir açıklama geldi.