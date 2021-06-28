CHP, kadın hakları için 'gölge komisyon' kurdu
TBMM’deki Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’ndan çekilen CHP, “gölge komisyon” oluşturdu.
CHP’li milletvekilleri, çekildikleri komisyona davet ettikleri isimlerle çalıştayda bir araya gelecek. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “1 Temmuz’daki İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme öncesi, çalıştayın sonuç bildirisini yayımlayacağız” dedi.
CHP’li Gamze Taşcıer, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’nda karşılaştıkları tutum, müzakere ortamının oluşmaması ve iktidar tarafından davet edilenlerin suçu teşvik edici skandal açıklamaları nedeniyle çekilme kararı aldıklarını anımsatarak şunları söyledi: “Bu komisyonun İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme rezaletini meşrulaştırmak ve kadınların kazanılmış haklarından geriye gidişe neden olacak önerilerde bulunmak dışında bir işlevi yok. CHP olarak bu komisyonun gerçekten olması gereken işlevini yerine getirmek için bir gölge komisyon oluşturuyoruz. Komisyona davet ettiğimiz bilim insanları ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek, kapsamlı bir rapor da oluşturacağız. İlk olarak ise 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme öncesi, düzenleyeceğimiz çalıştay sonucunda bir bildiri yayımlayacağız.”
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