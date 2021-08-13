CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘sokakları tahrik ettin’ kampanyasını yanıtladı

13 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Altındağ’da yaşanan olaylar sonrasında iktidar yanlısı medyanın kalemleri, sosyal medyada, “Bütün bunlara sen sebep oldun Sayın Kılıçdaroğlu, aylarca sokakları, insanları tahrik ettin, kışkırttın” yönünde paylaşımlar yaptı.

Van seyahatindeki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na telefonla ulaştım, “Bu mesele, neden üstünüze kaldı” diye sordum...

İşte Kılıçdaroğlu’nun cevabı: “Ben bunu yapacaklarını tahmin ettim. Saray iktidarının tipik politikasıdır. Bir şeyi berbat ettin mi; hemen iftiralara, yalanlara başla ki kafalar karışsın. İnsanların dikkati, başka yere yönelsin. Tabii bize bu bilgiler geliyor, bundan dolayı bugün uyardım. ‘Ne yaptığınızın farkındayım’ dedim. Halka da ‘aman provoke olmayın’ dedim...”

CHP Lideri geçen hafta sosyal medyada yaptığı “Türkiye’ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil, onlar ABD’ye hizmet etmiş askerler. Erdoğan ‘İyi finansmanla yenilerini alacağız’ söylemin bu gelen Afganlar için de geçerli mi?” paylaşımını hatırlattı, “Bu paylaşımın ardından kıyameti kopardılar. Şimdi ABD Dışişleri Sözcüsü ‘Bu konu, Türk müttefiklerimizle -en üst düzeyler de dahil olmak üzere- tartıştığımız bir konu. Başkan Biden, tabii ki bunu muadili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı bunu çeşitli düzeylerde tartıştı. Şimdi esas olarak Savunma Bakanlığı’nın öncülük ettiği bir tartışma var. Her zaman yaptığımız gibi, bu tartışmaları gizli tutuyoruz, ancak Türkiye’nin önemli bir rol üstlenme konusundaki istekliliğini takdir ediyoruz’ diyor. Ne demek bu? Hani siz egemen güçlere karşıydınız, hani ülkemiz yol geçen hanı değildi, mülteci kampı değildi? Bir şey daha merak ediyorum, bu anlaşmadan, Milliyetçi Hareket Partisi’nin haberi var mı? Varsa kendisine ‘milliyetçiyim’ diyen bir parti buna nasıl ‘tamam’ der ve sessiz kalır. Eğer yoksa, bugün benim yaptığım konuşma ile haberleri oldu. Yorumlarını bekliyorum.”

‘BEKA İÇİN ÇÖZMEK ZORUNDAYIM’

Kılıçdaroğlu’na yöneltilen eleştirilerden biri de anket sonuçlarıyla ilgili oldu. “Anketlerde yüzde 70 oranında göçmen istemiyoruz sonucunu görünce politika değiştirdiği” iddia edildi. Kılıçdaroğlu, bu soruya da yanıt verdi: “Asla. Benim duruşum bellidir. İnsanlar uzun zamandır Saray ‘stratejilerine’ maruz kaldıkları için, hiç tartışılmadan tek kişinin karar vermesini istiyorlar, bekliyorlar. Biz demokratız. Bizde tartışılır, raporlar çıkar. Sonunda da bir karar verilir. Ben herkesi dinledim, okudum. Kararım net. Ülkenin bekası için bu işi çözmek zorundayım. Ve kimse merak etmesin, huzur içinde çözeceğim. Hiç kimseyi mağdur etmeden ve en önemlisi de gerçek sorumlularla hesaplaşarak. Biz mağdurlarla, kurbanlarla hesaplaşmayacağız. Milletimizden sakin olmasını, sabretmesini istiyorum.”