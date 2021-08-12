Altındağ'da Emirhan'ı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ı çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki Yahya Abdo'nun emniyette verdiği ifadesi ortaya çıktı.
Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Yalçın'ın hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gerginlik daha da tırmandı ve dün gece yurttaşlar yeniden hareketlendi. Yabancı uyrukluların dükkan ve iş yerlerine zarar veren yurttaşlar polis güçlükle sakinleştirdi.
Emirhan Yalçın
'PİŞMANIM'
Yalçın'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yahya Abdo, "Daha önce görmediğim Emirhan'la parkta aniden tartışmaya başladık. Sonra kavga edince parkta bulduğum bıçak ile Emirhan'a vurdum. Daha sonra panik yaparak kaçtım. Bu suçu işlediğim için çok pişmanım" dedi.
76 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara Altındağ'daki Suriyelilere yönelik olaylara karışan ve sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar yapan 76 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 38'nin çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi.
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