CHP liderinden 13 şehit için başsağlığı

14 Şubat 2021 Pazar, 12:33

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

