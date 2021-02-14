CHP liderinden 13 şehit için başsağlığı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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