CHP Milletvekili Orhan Sümer'in Covid - 19 testi pozitif çıktı
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Milletvekili Orhan Sümer'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Orhan Sümer'in COVID-19 testi pozitif çıktı.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından Sümer'in testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlanıldığını duyurdu. Barut, "Covid-19 testi pozitif çıkan değerli Adana Milletvekilimiz, kıymetli mücadele arkadaşımız Orhan Sümer'e acil şifalar temennisiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.
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