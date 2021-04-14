CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ifadeye çağrıldı
CHP Niğde il binasından sökülen pankart için, "Yine asacağız" yanıtını veren CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, ifadeye çağrıldı.
Türkiye'nin hemen hemen birçok şehrinde CHP il ve ilçe başkanlıklarına "128 milyar dolar nerede?" yazılı pankartları parti binalarına asıldı. Dün öğle saatlerinde CHP Niğde İl Başkanlığı binasının balkonuna asılan pankart, parti binasına gelen polisler tarafından kaldırıldı. Savcılığın el koyma kararını polisin sunması üzerine Adem, "Ben sizin adınıza da soruyorum, ‘128 milyar dolar nerede’ diye. Türk milleti adına soruyorum. Külliye'nin resminin olduğundan dolayı... Külliye resmi olmasa demek ki soru sormanın bir şeyi yok. Siz alın, biz yarın yenisini takacağız" dedi.
EMNİYETTE İFADE VERDİ
Adem, daha sonra Niğde Emniyeti'ne giderek "Cumhurbaşkanına hakaretten" ifade verdi. Konuya ilişin Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği iddiasıyla ifade veren Adem, "Ben CHP Niğde İl Başkanı olarak görev yapmaktayım. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara yönelik Türkiye Merkez Bankası'nda bulunması gereken 128 milyar doların akıbeti ile ilgili olarak sormuş olduğu soruyu biz de Genel merkezimizden verilen talimat doğrultusunda 13 Nisan 2021 günü üzerinde '128 milyar dolar nerede' yazılı bulunan afişi il binamızın Paşakapı Caddesi'ne bakan balkon bölümüne astım" dedi.
"AFİŞTE HAKARET İÇERİKLİ BİR İBARE YOK"
Pankartı asmaktaki amacına ilişkin ise Adem, "Bunu yapmaktaki maksadım, halkımızın merak etmiş olduğu bu soruyu yüksek sesle sormaktı. Amacımız ne Cumhurbaşkanımıza ne de herhangi bir kesime hakaret etmek değildir. Söz konusu afişte hakaret içerikli bir ibare yoktur. Üzerime atılı bulunan suçlamaları kabul etmiyorum. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" diye ifade verdi.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
- CHP'li Altay'tan 'mercedes' tepkisi
- Bağdat Caddesi'ni birbirine kattı!
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
- HDP'li vekil TBMM'de fenalaştı
- Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı
- Trafikte skandal görüntüler! Drone'a böyle yakalandı
- Anne - kıza 'menemen'li tuzak
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Peker'in villasındaki kasanın açılma görüntüleri
- Gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır
- İşte kilo vermeye engel olan 5 gıda...
- Kanal İstanbul kimler için ne ifade ediyor?
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kısmi Kapanma genelgesi
- Rusya'nın kararı turizmciyi hayal kırıklığına uğrattı
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- CHP afişlerini bakım kim şikayet etmiş
- İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı