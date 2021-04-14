Kılıçdaroğlu'ndan CHP binalarına yönelik operasyonlara sert tepki
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin binalarına yönelik gece yarısı yapılan operasyonlara sert sözlerle tepki gösterdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervlerindeki 128 milyar dolarlık azalmaya dikkat çekilerek hükûmete yöneltilen, "128 milyar dolar nerede?" sorusunun yer aldığı afişlerin kaldırılmasına ve parti binalarına yönelik operasyonlara sert sözlerle tepki gösterdi.
'YETİM AĞLADIĞINDA ARŞ TİTRER ARŞ'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Gece yarısı vinçlerin yetmemiş, Özel Harekat polislerini baskına göndermişsin parti örgütlerimize. Mesele ne; '128 milyar dolar nerede' pankartlarını indirmek! Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana. Yetim ağladığında, arş titrer arş!" dedi.
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