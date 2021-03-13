İçişleri Bakanı Soylu, evini özel harekat basan CHP İlçe Başkanı'ndan helallik istedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Diyarbakır Hazro İlçe Başkanı Turğut İncel ve yakınlarına ait dört konutun basılmasına ilişkin Turğut İncel'i arayarak helallik istedi.
CHP'nin Diyarbakır Hazro İlçe Başkanı Turğut İncel ile yakınlarına ait dört ayrı konuta, 11 Mart gecesi saat 02.30’da, Özel Harekat polislerince baskın yapılması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Turğut İncel'i arayarak helallik istedi.
Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Turğut İncel şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Süleyman Soylu telefon açtı ve olayın nasıl gerçekleştiğini sordu. Bende anlattım. Kapıların gece vakti saat 02.30'da koçbaşı ile kırıldığını, çocuklarımın ve eşimin kafasına silah dayadıklarını söyledim. Kendisi üzüntülerini iletti. Benimle ve eşimle ayrı ayrı görüşerek helallik istedi. Ben kendisinden bunu yapanların görevden alınmasını talep ettim. Sayın Soylu, olayla ilgili tahkikat başlatılacağını ve takipçisi olacağını söyledi. Hiç merak etmeyin, ne gerekiyorsa yapılacak dedi. Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Vali ve Kaymakam bey de bugün buradaydı. Zaten soruşturma başlatılmış. Gerekenin yapılmasını bekliyoruz"
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada "Şüpheli U.İ isimli şahsın ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel’e ait olduğu anlaşılan ikametin kapısının açılması üzerine bu ikamete de kontrol ve görüşme amaçlı girilmiş bilahare ikametten çıkılmıştır. Arama izni olmadan ikamete girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır."
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde CHP İlçe Başkanı Turgut İncel'in ve yakınlarının evleri gece yarısı "ihbar var" denilerek özel harekat timleri tarafından basılmıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın üzerinden 10 gün geçtiğini anımsatarak, "Dün gece yarısı, ihbar var diyerek kapıları koçbaşıyla kırılıyor! Çocukların gözü önünde evde arama ve darp! Ev tarumar ediliyor, 'pardon' denerek gidiliyor!" diyerek tepki göstermişti.
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