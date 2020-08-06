CHP: Sağlık Bakanlığı'nı yeni strateji oluşturmaya çağırıyoruz

06 Ağustos 2020 Perşembe, 11:55

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, koronavirüsü vakalarında yaşanan artışlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde ciddi soru işaretlerinin bulunduğuna dikkati çeken Özel, “Günlük vakalarda yeniden 1000’in üzerine çıkılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun yeni tedbirler alması gerektiği ortadadır. Türkiye’de 1 Haziran’da başlayan normalleşmenin ardından bilimin yerine siyasetin sözünün geçtiği, meslek örgütlerinin birikimlerinden ve açıklamalarından yararlanmak yerine onların dışlandığı bir süreç yönetilmiş, bu da korona virüsü vakalarının azaltılamamasına ve salgınla mücadelede geriye gidilmesine neden olmuştur” dedi.

‘VERİLERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ŞÜPHELERİ KUVVETLENİYOR’

Özel, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının açıklamaları ile Sağlık Bakanlığı’nın verileri arasında ciddi farklar olduğuna dikkati çekerek, “Sağlık Bakanlığı verileri ile kimi valilikler tarafından açıklanan rakamlarda da ciddi farklar bulunuyor olması, mücadele sürecine ilişkin soru işaretlerini artırmaktadır” dedi. Tabip Odalarının sahadan aldıkları bilgilere dayanarak yaptıkları açıklamalara da dikkat çeken Özel, “Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün hastanelerde klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50’sinin Kovid-19 yatağı olarak ayrılmasına karar verdiği de dikkate alındığında özellikle Ankara’daki durumun vahim olduğu anlaşılmaktadır” ifadesini kullandı.

‘YENİ BİR STRATEJİ OLUŞTURULMALI’

Özel, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı imzasıyla Sağlık Bakanlığı’na gönderilen mektupta, bugüne kadar 26’sı hekim 52 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğinin anımsatıldığını ifade ederek, “Türkiye’deki hekimlerin örgütlü olduğu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun, sağlık çalışanlarına yönelik alınması gereken önlemlere ilişkin görüşlerini içeren bu mektup, ciddiyetle ele alınmak durumundadır” dedi.

Özel, şunları kaydetti:

“Gelinen aşamada, korona virüsü salgınının ilk başladığı günlerde her gün kamuoyu önüne çıkarak, durumun ciddiyetini vatandaşlara aktaran Sağlık Bakanı, artık vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantılarını haftada bire kadar düşürmüştür. Bu, başlı başına vatandaşlarımızın salgına yönelik ciddiyetinin azalarak rehavete kapılmalarının temel gerekçelerinden biridir. İktidar partisinin genel başkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomik gerekçelerle aldığı siyasi kararların ceremesini başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız çekmektedir. Erdoğan’ın aldığı kararlar nedeniyle korona virüsüyle mücadele noktasında normalleşme kararının alındığı 1 Haziran’dan bu yana verilere yansıyan umut verici bir gelişme yaşanmamıştır. Kamuoyunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, siyasi partilerin ve sosyal tarafların gelinen süreçte ciddi bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğu açıktır. Başta okulların yeniden açılması olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun gözden geçirmesi gereken bir dizi karar ve alması gereken bir dizi tedbir bulunmaktadır. Bu noktada Sağlık Bakanlığı’na ikinci dalganın yaşanacağına yönelik beklentinin konuşulduğu eylül ayı gelmeden, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere sağlık meslek örgütleri ve tüm tarafların görüşlerini alarak, korona virüsle mücadele için yeni bir strateji oluşturma çağrısında bulunuyoruz.”