CHP Sivas Milletvekili Karasu'dan 'maden projesini durdurun' çağrısı: "Köylerin içme suyunu, tarımını ve hayvancılığını bitirecek"

03 Mart 2021 Çarşamba, 17:01

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ta açılmak istenen Asbest-Talk madeninin insan sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğine dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Karasu, Sivas’ın Örencik, Güneli, Akkoç, Yağmurluseki köyleri sınırları içerisinde açılmak istenen madenin 32 köyün içme suyunu, tarımını ve hayvancılığını bitireceğini belirtirken, "Çevreye, insan sağlığına, yer altı sularına zehir saçacak ve bilirkişi raporuyla bölgenin tarım ve su kaynaklarını etkilediği belirtilen maden için şirketlerin kâr odaklı ısrarı sürmektedir’’ ifadelerini kullandı.

"KANSEROJEN YAYACAK"

Daha önce verilen ‘’ÇED Raporu Gerekli Değildir’’ kararının Danıştay tarafından iptal edildiğini hatırlatan Karasu, asbest-talk madeninin kanserojen madde yayılımına sebep olacağını söylerdi. Karasu, bölgedeki yeraltı sularının Kızılırmak nehrine karıştığının altını çizerken ‘’Bölgedeki su kaynaklarının, Sivas’tan başlayıp Samsun’a kadar uzanan Kızılırmak nehrine karışması ne yazık ki Asbest - Talk madeninden çıkan kanserojenlerin geniş çaplı bir bölgeye yayılacağını göstermektedir’’ şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na seslenen Karasu, "Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığını; yöre halkının karşı olduğu bu maden projesini derhal durdurmaya, bölgenin en önemli geçim kaynaklarını yok etmemeye ve insan sağlığını tehlikeye atmamaya davet ediyorum" çağrısı yaptı.



