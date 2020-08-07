CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Erdoğan'a cevap: Ekonominin acı gerçeği...

07 Ağustos 2020 Cuma, 15:13

Faik Öztrak, twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

Erdoğan, “Ekonomi tırmanışta, görmek istemeyenler var” diyor. Tek adam vesayet rejimine geçtiğimizden bu yana, 2 yılda milli gelir 125 milyar$ düştü. Kişi başına gelir 1.762$ azaldı. Tırmanan, 3,9 milyon kişi artan işsiz sayısı. Ekonominin acı gerçeği bu!