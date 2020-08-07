CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Erdoğan'a cevap: Ekonominin acı gerçeği...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ayasofya'da kıldığı cuma namazının ardından yaptığı ekonomi değerlendirmesi hakkında açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2020 Cuma, 15:13
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Faik Öztrak, twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: 

Erdoğan, “Ekonomi tırmanışta, görmek istemeyenler var” diyor. Tek adam vesayet rejimine geçtiğimizden bu yana, 2 yılda milli gelir 125 milyar$ düştü. Kişi başına gelir 1.762$ azaldı. Tırmanan, 3,9 milyon kişi artan işsiz sayısı. Ekonominin acı gerçeği bu!


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