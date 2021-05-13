Davutoğlu'ndan Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili sert sözler
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldığı 4. videosunun ardından, "Devlet yönetimi karanlık dehlizlerde yürütülemez" tepkisini gösterdi.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bugün yayımladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldığı 4. videosunun ardından dikkat çeken açıklamalara imza attı.
"Mafya siyaset ilişkileri devleti çürüten bir olgudur" diyen Davutoğlu, "1990'lı yıllarda devlet kurumlarımızın ve siyasetin itibarını yok eden benzer ilişkiler ağına bugün yeniden şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Davutoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"DEVLET YÖNETİMİ KARANLIK DEHLİZLERDE YÜRÜTÜLEMEZ"
Mafya siyaset ilişkileri devleti çürüten bir olgudur. 1990'lı yıllarda devlet kurumlarımızın ve siyasetin itibarını yok eden benzer ilişkiler ağına bugün yeniden şahit oluyoruz. Milletin emaneti olan devlet yönetimi karanlık dehlizlerde yürütülemez. TemizSiyaset Gelecek.
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