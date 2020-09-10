CHP: Üretici et tavukçuluğunu bırakmak zorunda kaldı, sırada hangi üretim alanımız var?

10 Eylül 2020 Perşembe, 12:45

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, kentteki et üreticilerinin yaşadığı krize dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kayseri'de et tavukçuluğunun bittiğine, su ürünlerinde ve büyükbaş üretiminde de azalmaların yaşandığına değinen Özer, "İktidarın üretime, üreten insana karşı olduğunu biliyoruz. Onlar ithalata dayalı ekonomiyi seviyorlar. İnsanlar üretmesin, dış güçlere bağlı kalınsın diye desteği yabancı üreticiye yapmaktan yanalar. Her şeyde dışa bağımlılığı tercih ederken, kendilerine yerli ve milli yakıştırması yapmaları ise samimiyetsizliklerini göstermektedir. Tarımda, yabancı ülkelerden toprak kiralayıp, ithalat yaparak çiftçinin belini bükerken, hayvancılıkta da ithalatı seçerek sadece 2019 yılında 689 bin büyükbaş hayvan ithalatına 672 milyon dolar ödeme yapılmıştır."dedi.

PANDEMİ İLE DAHA DA KÖTÜYE GİTTİ

Kentteki üreticilerin zor zamanlar geçirdiğini belirten Özer, "Kayseri Ticaret Odası'nın 2018 verileri incelendiğinde Kayserimizde et tavukçuluğunda 2017 ve 2018 yılında üretim yapılmazken, su ürünlerinde ve büyükbaş üretiminde ise 2018 yılı verileri kontrol edildiğinde bir önceki yıla göre azalma gözlemlenmektedir. Biz bu noktada üreticilerimizden tam olarak ne istendiğini anlayamıyoruz. Kayserili üretici et tavukçuluğunu bırakmak zorunda kaldı, sırada hangi üretim alanımız var? Bütün bu veriler, kurdukları "yandaş kayırma" sisteminde yer almayan üreticinin pandemi süreci öncesinde başlayan sorunlarının rakamlara yansımasıdır. Pandemi sürecinde üreticimizin durumu daha da kötüye gitmiştir" ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker hakkında da açıklamalarda bulunan Özer "Kayseri Şeker'in borçları ne zaman gündeme gelse, soru sorulsa, bilgi istense hemen savunmaya geçilip basına pozlar verilip, başarı hikâyeleri anlatılmaya başlanıyor. Bir kişide demiyor ki "Kayseri Şeker'in bu kadar borç var". Kayseri Şeker'in zarar etmesi hiçbir Kayseriliyi sevindirmez. Şehir hepimizin. Bu yüzden Kayseri Şeker Yöneticileri de kurumun borçlarını, yani çiftçilerimizin hakkı olan bu bilgiyi şeffaf bir şekilde tüm kamuoyu ile paylaşmak zorundadır. Kayserimizin sayılı kuruluşlarından olan bir kurumun durumu hepimizi ilgilendirmektedir" uyarısı yaptı.

CHP olarak ülkenin kuruluşundan beri bel kemiğini oluşturan üreticilerin her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını belirten Özer, bu zor zamanlarda da onların sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.