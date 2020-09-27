CHP, Van’da iki kişinin helikopterden atıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı

27 Eylül 2020 Pazar, 18:25

Van'ın Çatak ilçesinde Servet Turgut ve Osman Şiban isimli yurttaşlar, görgü tanıklarının iddiasına göre, 11 Eylül 2020’de gözaltına alınmış ve iki gün kendilerinden haber alınamamıştı. İki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında oldukları ortaya çıkan iki yurttaşın "işkence edilerek, askeri bir helikopterden atıldığı" iddia edilmişti.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, söz konusu iddiaların araştırılması, sorumluların, cezalandırılması ve işkence yasağını düzenleyen mevzuatın eksiksiz uygulanması amacıyla araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. "İşkence ve helikopterden atılma" iddialarının çok ciddi iddialar olduğunu belirten Gülizar Biçer Karaca, "İşkence ve kötü muameleye ilişkin iddialar hızlı, etkin, tarafsız bir şekilde soruşturulmalıdır. Sorumlular da cezalandırılmalıdır. İşkence yasağının uygulanması ancak ve ancak cezasızlık kültüründen vazgeçerek olur" dedi.

'İŞKENCENİN HİÇBİR TÜRLÜSÜ KABUL EDİLEMEZ'

Gülizar Biçer Karaca, verdiği araştırma önergesinde İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch) "Türkiye: Polis ve Bekçi İşkence ve Kötü Muamele Yapıyor” raporunu da hatırlatarak Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni en çok ihlal eden Avrupa Konseyi üyesi devlet olma rekorunu koruduğunu vurguladı.

Gülizar Biçer Karaca, "Son günlerde gündemde önemli bir yer tutan iki vatandaşımızın işkenceye uğradığı iddialarının Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulacak araştırma komisyonu ile araştırılmalıdır. İşkencenin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve cezasız bırakılamaz. Kurulacak komisyon işkence yasağını düzenleyen mevzuatın eksiksiz uygulanması da sağlamalı" dedi.