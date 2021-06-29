CHP’de, aralarında İlhan Cihaner ve Ali Şeker’in de olduğu muhalif kanat, mevcut yönetimi eleştirdi

29 Haziran 2021 Salı, 04:00

CHP’de aralarında İlhan Cihaner ve Ali Şeker’in de olduğu “Muhalif Sol Kanat” ve “Gelecek için biz” grupları bir araya gelerek Sera Kadıgil’in istifa ederek Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) geçmesiyle ilgili partide yaşanan süreci tartıştı. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda partinin sağa doğru kaydığı eleştirisi yapılarak daha solda politikalar üretmesi gerektiği vurgulandı.

Şişli’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir araya gelen muhalif kanat “Gelecek İçin Sol Kanat” adıyla birleşti. Edinilen bilgiye göre toplantıda Şeker ve Cihaner’in de aralarında bulunduğu 17 kişilik sekreterya belirlendi. Parti yönetimine yönelik eleştiri getirilen toplantıda, CHP’nin yüzünün daha çok sola dönmesi gerektiği ve Sera Kadıgil’in istifasıyla birlikte parti içindeki ihraçlar, görevden almalar ve kurulan yeni partilere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda söz alan partililerin sağ partililerle yapılan yakınlaşmayı eleştirerek “Ülkemizde işsiz sayısı, yoksulluk arttı. Bu vahim tabloda ‘sol’ iktidara gelmezse çözüm gelmez. Ama bizim partimiz sola yaklaşmak yerine sağa yaklaşarak ikna etmeye çalışıyor. Parti içinde atılması gereken adımlar var. İktidar, teknolojiden tutun toplumsal olaylara kadar çöküş halinde. Bu süreçte CHP’nin sorumluluğu çok fazla. ‘Gelecek için biz’ ve ‘sol kanat’ın birleşmesi bu anlamda büyük bir önem teşkil ediyor. CHP’nin sola ihtiyacı var. CHP önceden hep sokaklardaydı. Tekrar sokaklara dönmeli” dediği öğrenildi.

Toplantının ardından Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Ali Şeker, “Parti içerisinde solda siyaset yapan iki büyük grup bu toplantıyla birleşmiş oldu. Bundan sonra, parti içerisinde partinin solda siyaset yapmak isteyen diğer grupların da katılmasıyla sağa kayan politikalara karşı sol bir duruşa sahip CHP için mücadele edeceğiz. Toplantının sonuçlarının ardından bir aksiyon alacağız. Bizler sahaya çıkarak, mahallelerde ilçelerde, İstanbul’da ve Anadolu’nun farklı illerinde düşüncemizi anlatan toplantılar gerçekleştireceğiz. CHP’nin daha solda bir siyaset yapması için parti içinde gerekli adımları atacağız” dedi.