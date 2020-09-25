CHP'li İlhan Cihaner'den muhalefet liderlerine 'HDP' çağrısı

25 Eylül 2020 Cuma, 14:47

CHP’li İlhan Cihaner, Millet İttifakı liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın HDP’yi ziyaret etmesi çağrısında bulundu.

Cihaner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"TBMM’ye çağrımızdır: Sayın @kilicdarogluk @meral_aksener @T_Karamollaoglu @erkbas Darbe pratiğine karşı HDP’yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır."