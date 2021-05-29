CHP’den AKP dönemine ait intihar raporu: ‘Geçinemiyorum’ deyip canlarına kıydılar

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün AKP iktidarında intihar verilerine ilişkin çalışmasında dikkat çeken tespitler yer aldı. Çalışmada, “AKP iktidarı döneminde intihar eden yurttaşların sayısının 60 bine dayandığına” dikkat çekilirken 2002-2019 yılları arasında geçim sıkıntısının 4 bin 800 cana mal olduğu vurgulandı.

- 17 yılda 53 bin intihar: Türkiye’de 2002-2019 arasında 53 bin 425 yurttaş intihar ederek yaşamına son verdi. 2002’de 2 bin 301 olan intihar sayısı her yıl artarak 2012’de 3 binin üzerine çıktı. 2019’da ise 3 bin 406 kişi intihar etti.

- Geçim sıkıntısı önde: 2002-2019 arasında gerçekleşen 53 bin intihardan 4 bin 801’inin gerekçesi resmi raporlara “geçim zorluğu” olarak geçti. 17 yıldaki toplam rakamın neredeyse yarısı olan 22 bin 645 intiharın gerekçesinin ise “bilinmiyor” şeklinde raporlanması dikkat çekti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne göre son 8 yılda 127 işçi borçları, 68 işçi işsizlik, 53 işçi de mobbing nedeniyle intihar ederek yaşamına son verdi. 2019’da “geçim zorluğu” gerekçesi ile yaşanan intiharlar 321 ile son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

- 2017’de sansür başladı: Artan intihar sayılarının ardından 2017’de TÜİK, intihar verilerini bülten kapsamından çıkardı. Resmi İstatistik Programı’nda da “2016’ya kadar ayrı sunulan “İntihar İstatistikleri”, 2017’den itibaren “Ölüm İstatistikleri” kapsamında açıklanmaya başlandı. Fakat “veri sansürü” sonrasında da intihar sayılarında azalma yerine ciddi artışlar sürdü.

- Girişimler katlandı: Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2020 Faaliyet Raporu’na göre Covid-19 pandemisi ile 2020’de sadece jandarma bölgesinde “Takibi gereken olaylar” başlığı altında 5 bin 593 “intihara teşebbüs” olayına müdahale edildi. Ayrıca jandarma bölgesinde 1023 intihar vakasının yaşandığı da rapora yansıdı. Yıllara göre değişen istatistikler baz alındığında, Türkiye’de intihar sonucu yaşamını yitiren kişi sayısı 2020’de, günde ortalama 9 kişi sınırını aştı. Uzmanların, intihar girişimlerinin, tamamlanmış intiharlardan 10 ile 40 kat daha fazla olduğu değerlendirmelerine göre de Türkiye’deki yıllık intihar girişimi sayısı 40 bin ile 150 bin arasında bir değere ulaştı.

- ‘Geçim’ intiharlarında artış: 2021’in ocak ayında en az 94, şubat ayında en az 99, mart ayında en az 112, nisan ayında da en az 129 kişinin intihar ederek yaşamına son verdiğine yönelik veriler basına yansıdı. Mayıs verileri ile yerel basındaki intihar girişimleri ve ölümler de eklendiğinde 2021’deki intihar sayısı 600’e dayandı. Pandemi kısıtlamaları ile 2021’in ilk 5 ayında yaşamına son veren 150’den fazla yurttaşın “Geçinemiyorum” demesi, intiharların altında ekonomik sorunlar yattığını gösterdi.