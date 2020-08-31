CHP'den Anıtkabir'de yapılan saygısızlığa sert tepki

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:29

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Öztrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Milli Eğitim Bakanımız öğretmen maaşlarıyla meşgul. OECD ülkeleri içinde öğretmenlerine en düşük maaşı veren 7 ülkeden biriyiz ama bakanın bundan haberi yok. Öğretmenlerimizin çok büyük sorunları var.

30 AĞUSTOS KUTLAMALARINA YASAK

-Koronavirüs ideolojik bağnazlığın bahanesi oluyor. Malazgirt kutlamalarında Ayasofya'nın açılışında kimseye bulaşmayan virüs ne hikmetse 30 Ağustos'ta bulaşıyor.

-98 yıl önceki 30 Ağustos zaferi pandemi nedeniyle kutlanamayacak eski, 949 yıl önceki Malazgirt zaferi yeni.

ATATÜRK'E YAPILAN SAYGISIZLIK

'BU ARTIK KAÇINCI AYIP?'

-Sarayın çifte maaşlı propaganda memuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yok saymaya cüret edebiliyor. 30 Ağustos'u kutlarken Atatürk'ün adını ağzına almıyor.

-İsim isim belirlenerek Anıtkabir'e alınanlar arasından edep ve adaptan yoksun kendini bilmez bir grup Erdoğan'a tezahürat yapıyor. Bu holiganların içeriye alınması devlet protokolünün hangi maddesinde yazıyor?

-Atamızın kabrine edep adap bilmeyen bu holiganları kim dolduruyor? Kimlik göstere göstere içeri alınmışlar. Bu artık kaçıncı ayıp? Hangi müflis siyasetçi Anıtkabir'de bu saygısızlığı yaptırıyor? Bu hangi örfte, hangi inançta var? Bu ayıba sessiz kalanları da kınıyoruz.

-Havuz medyasının pespaye TV kanalının yaptığı terbiyesizliği de nefretle lanetliyoruz. Bakalım bu pespayelik, bu rezillik karşısında RTÜK ne yapacak?

ÖTV ZAMMI

-Milletimiz 30 Ağustos'a ÖTV zammıyla uyandı. Oysa ulusal bayram ve tatillerde hizmetin gerektirdiği haller dışında Resmi Gazete'nin yayımlanmayacağı kararname ile düzenlenmiş. Ne acelesi varsa Saray kendi çıkardığı bu kararnameyi bile dinlemiyor.

-Ya bu kararnameden habersizler ya da bütçenin durumu göründüğünden de berbat. Daha birkaç ay önce ucuz araç kredisi pazarlayanlar şimdi birdenbire ÖTV'ye fahiş zamlar yaptılar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu...

-Sosyete damat ekonomiyi öğrensin diye ülkeyi deneme tahtasına çevirdiler. Vergi ürünün değerini aşıyorsa buna haraç denir.

'BU BECERİKSİZ YÖNETİM...'



-Bu küçülmenin daha da yukarıya gitmesi kuvvetle muhtemel. Dolar olarak bakıldığında 2020'nin ikinci 3 ayı itibariyle milli gelirimiz 743 milyar dolara düşmüş.

-Son 10 yılın en düşük milli gelir seviyesi. Bu beceriksiz yönetim cebimizden 2 yılda 145 milyar doları almış götürmüş. Bu kaybolan 145 milyar dolar zor durumdaki esnafın, tarladaki çiftçinin, fabrikadaki emekçinin, maaşı yetmeyen emeklinin cebinden çıkan para.

-Bu paralar bir avuç yandaşa, tefeciye kaptırılmış gözüküyor.

YUNANİSTAN

-Yunanistan'ın ülkemizi bölgede yalnızlaştımak için elinden geleni yaptığını görüyoruz. Saray duruma önem vermelidir. AB Yunanistan'ın oyunlarına gelmemelidir. Tüm devletler sorumlu ve anlaşmalara uygun davranmalıdır.

-Sakarya'daki havai fişek fabrikasıyla ilgili açıklanan rapor bizim açıkladıklarımızla örtüşüyor. İhmal olduğu açık. Kaç defa aynı ihmaller yapılmış tedbir alınmamış çünkü yandaşın fabrikası.

-İşsizlik fonları çalışanların kumbarası. Başka kesimlere bütçeden para veriyorsun. Ama işçilere geldiği zaman sora kır kumbaranı al ordan diyorsun. Kabul edilebilecek bir durum değil bu.

-Türkiye salgın döneminde esnafını borçlandırma rekortmeni. Kredilerin ödemelerini erteleyin, faiz almayın, ödenmeyen bağkur primlerini silin.

-En büyük maliyet öğretmen maaşları diyorsanız onun altında kalırsınız.

'EBRU TİMTİK' AÇIKLAMASI

-Biz bu işin başından beri ölüm oruçlarına karşı olduğumuzu söyledik. CHP ülkenin kurucu partisidir ve şimdiye kadar hiçbir teröriste sahip çıkmamıştır. Ama haksızlığa uğrayan herkese sahip çıkmak bizim görevimizdir. Arkadaşımız bir yorum yapmış İçİşleri Bakanı hedef gösterdi, evine baskın yapılmış. Biz ölüm orunçlarının da terörün de karşısındayız.

-İstanbul'da yaşanan görüntüleri tasvip etmek mümkün değil, gereken yapılacaktır

-12 adalar kaç zamandır Lozan'a aykırı olarak silahlandırılıyor.