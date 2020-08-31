RTÜK Akit TV için harekete geçti

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:44

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin ekran alt yazısında kullandığı ifadeyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/kuşak metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır."

CHP'Lİ BAŞARIR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Akit TV’nin yetkilileri hakkında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde Anıtkabir'de yapılan törenini "Devletin zirvesi Anırkabir'de" başlığı altında yayınlaması ile ilgili Küçükçekmece Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşcı da ''30 Ağustos Zaferimizin kahramanı Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’deki törene ilişkin yayında Akit TV’nin imza attığı ahlaksızlık görmezden gelinemez. Yayınla ilgili en ağır yaptırım istemiyle RTÜK Başkanlığına yarın resmi olarak başvuracağım" demişti.

