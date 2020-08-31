MHP'den Akit'e: Kimi itini bıraktı, kimi bitini

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:05

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'deki törenleri ekranlarına taşırken KJ’sine “Anıtkabir” yerine “Anırkabir” ifadesini kullanan Akit TV’ye MHP’den de tepki geldi.

Twitter hesabından konuyla ilgili tepkisini gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, skandal olayla ilgili "hata" savunması yapan Akit TV'nin açıklamasına gönderme yapıp “Bunlar hata falan değil…” dedi.

Vahapoğlu, Akit TV’nin ekran görüntüsünü “Bunlar hata falan değil… Bu ucuzlukları gördükçe Neyzen Teyfik’e atfedilen şu mısralar geliyor aklıma; “Geldikleri gibi gitmediler; kimi itini bıraktı, kimi bitini. Kimi de piçini bıraktı!.. Yoksa bu kadar şerefsizin bizden olması mümkün değil!” (Neyzen Teyfik)” notuyla paylaştı.



