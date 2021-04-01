Pekcan açıkladı: Mart ayındaki dış ticaret açığı belli oldu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayındaki dış ticaret açığını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayındaki dış ticaret açığını açıkladı.
Pekcan, "Martta dış ticaret açığımız, Mart 2020'ye göre yüzde 14,2 gibi önemli bir düşüş göstererek, 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara geriledi." ifadelerini kullandı.
Pekcan ihracat rakamlarıyla ilgili ise "Martta ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı" açıklamasında bulundu.
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