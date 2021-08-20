CHP'den, Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırıyla ilgili Erdoğan'a sert sözler
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gerçekleştirdiği basın toplantısında Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırıya sert sözlerle tepki gösterdi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV stüdyolarından ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumrukla saldırısına uğradı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Çaresizlik çukuru içinde debelenen siyaseten söyleyecek sözü kalmayan Erdoğan, burada yine Sayın Genel Başkanımıza hakaretlerde bulunmuş. Zaten tek bildikleri saldırmak, hakaret etmek…" ifadelerini kullandı.
Öztrak'ın açıklaması şöyle:
ERDOĞAN'IN “BU DAHA BİR, NELER OLACAK NELER” AÇIKLAMASI
Bugün İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, katıldığı bir televizyon programının ardından kanaldan ayrılırken yumruklu saldırıya uğradı. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kavuncu’ya yapılan saldırı, Erdoğan’ın kullandığı ayrımcı dilin, Sayın Meral Akşener’in uğradığı sözlü saldırıdan sonra, “Bu daha bir, neler olacak neler” açıklamasıyla başlayan sürecin vardığı son noktadır.
"ZATEN TEK BİLDİKLERİ SALDIRMAK, HAKARET ETMEK…"
Son olarak, bugün Erdoğan cuma namazı çıkışında cami önünde yine bazı açıklamalar yapmış. Çaresizlik çukuru içinde debelenen siyaseten söyleyecek sözü kalmayan Erdoğan, burada yine Sayın Genel Başkanımıza hakaretlerde bulunmuş. Zaten tek bildikleri saldırmak, hakaret etmek…
"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"
Kendisini hakaretleriyle baş başa bırakıyoruz. Ama şunu da ifade etmeden geçmeyelim: Bu dil, korkusunu bastırmak için mezarlıkta ıslık çalanların dilidir. Fakat siyasi ömrünü tamamlamış bu zevat için korkunun ecele faydası yok. Millet ne yaptığınızı görüyor, notunuzu veriyor. Tasdiknamenizi vermek için sandığı sabırsızlıkla bekliyor.
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