Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

04 Mayıs 2021 Salı, 18:43

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.



Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 900 bini geçti. Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.

TEST SAYISI DÜŞTÜ, VEFAT SAYISI ARTTI!

Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

Dün 243 bin 648 test yapılırken sayı bugün 241 bin 747 oldu. Yine dünkü vaka sayısı toplam 24 bin 733 iken bugün son 24 saatte 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı.

Türkiye'nin 4 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: