Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı; İstanbul'da haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 532 kişi.
Sosyal medya hesabından, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz." ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." temennisinde bulundu.
HAFTALIK COVİD-19 VAKA SAYISI
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.
EN ÇOK VE EN AZ GÖRÜLEN İLLER
Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok vaka görülen iller olurken, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı tablo şöyle:
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