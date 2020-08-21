CHP'den Erdoğan'ın doğal gaz açıklamasına ilk yorum

21 Ağustos 2020 Cuma, 17:21

CHP'nin Enerji, Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdik' sözlerinin ardından açıklama yaptı.

320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasını sevindirici bulan CHP'li Ahmet Akın'ın ilk açıklaması şöyle:

"Karadeniz’de “Sakarya Sahası” adı verilen sahada 320 milyar metreküp #doğalgaz bulunması sevindiricidir.

% 98,9 dışa bağımlı olduğumuz doğalgazda 320 milyar metreküp rezerv, tam anlamıyla üretime geçildiğinde önemli bir katkı sağlayacaktır."

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdik' sözlerinin ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.



Altay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Güzel bir haber aldık. Sevindik. Enerjide dışa bağlılığımızı minimize edecek bu kaynağı en verimli bir şekilde milletimizin refahı, ülkemizin güçlenmesi için kullanmak temel görev ve sorumluluktur.

Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. #Dogalgaz"