İmamoğlu ve Yavaş'tan doğal gaz paylaşımı

21 Ağustos 2020 Cuma, 16:28

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp gaz bulduğunun açıklamasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan değerlendirmeler geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu şunları söyledi "Bulunan doğal gaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum."

Yavaş ise paylaşımında şunları kaydetti:

"Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır."



