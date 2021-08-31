CHP'den Ferhan Şensoy mesajı

31 Ağustos 2021 Salı, 09:29

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir mesaj yayımladı.

CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türk tiyatrosunun usta ismi, devrimci oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy’u kaybettik. Usta oyuncuya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Ortaoyuncular’a baş sağlığı diliyoruz. Türk tiyatrosunun ve milletimizin başı sağ olsun."







