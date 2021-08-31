CHP'den Ferhan Şensoy mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi, usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ölümünün ardından bir mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 09:29
CHP'den Ferhan Şensoy mesajı
Abone Ol google-news

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir mesaj yayımladı.

CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Türk tiyatrosunun usta ismi, devrimci oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy’u kaybettik. Usta oyuncuya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Ortaoyuncular’a baş sağlığı diliyoruz. Türk tiyatrosunun ve milletimizin başı sağ olsun."




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler