CHP’den göçmenlerle ilgili araştırma önergesi

20 Ağustos 2021 Cuma, 14:06

CHP, Türkiye’nin göçmen politikası ve mülteci sorununu Meclis gündemine taşıdı. TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Utku Çakırözer tarafından hazırlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinde, Türkiye’nin göçmen politikasının belirlenmesi, ülkede bulunan 5,5 milyon mülteci ve düzensiz göçmenlerle ilgili atılacak adımların planlanması ile yeni göç dalgalarına karşı sınır güvenliği başta olmak üzere alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması istendi.

Çakırözer, önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’de yaşayan milyonlarca mülteci, sığınmacı ve düzensiz göçmenle ilgili bir politika oluşturmamız ve yeni göç akınlarına karşı sınır güvenliğini sağlamamız hepimizin önceliği olmalı. Ülkemizin güvenliği ve sosyal, kültürel huzuru açısından bir an önce bu konuda atılacak adımların bir Meclis Komisyonu tarafından belirlenmesi gerekir.”

“5,5 MİLYON DÜZENSİZ GÖÇMEN TÜRKİYE’NİN SOSYAL VE EKONOMİK HAYATINI ETKİLİYOR”

Çakırözer, büyük bölümünü Suriyeli ve Afganların oluşturduğu 5.5 milyona yakın düzensiz göçmenin Türkiye’nin sosyal ve ekonomik hayatına etkilerinin, bu göçmenlerin ülkelerine geri dönüş koşullarının, Türkiye’de kaldıkları süre içinde yaşadıkları sıkıntıların çözümlerinin ve yeni göçmen akınlarının engellenmesi için alınacak sınır güvenliği önlemlerinin araştırılmasına acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

“KONTROLSÜZ GÖÇ, TÜRKİYE’Yİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR”

Çakırözer, “Kontrolsüz göçe karşı politikasız olmamız ülkeyi felakete sürüklüyor” açıklaması ile de bütün siyasi parti gruplarından araştırma önergesine destek olmalarını istedi.

Araştırma önergesinin gerekçesinde; Türkiye’nin mülteci, sığınmacı ve düzensiz göçmen statüsündeki insanların yollarının kesiştiği ülkelerin başında geldiği belirtildi. Gerekçede, “Suriye, Afganistan ve İran kökenliler başta olmak üzere Türkiye’de 5.5 milyona yakın mülteci bulunmaktadır. Türkiye, özellikle 2011 yılından bu yana iç savaş nedeniyle Suriye’den kaçan milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığı için geçici koruma altında 3 milyon 700 bin Suriyeli bulunmaktadır” bilgileri verildi.

ALTINDAĞ’DA YAŞANAN ÇATIŞMALAR

Çakırözer; Afgan göçüyle birlikte Türkiye’ye göç dalgasının içinden çıkılamaz bir hal aldığının altını çizerek, Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriyeli bir grup ile mahalleli arasındaki çatışmayı örnek gösterdi.

Çakırözer, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Büyük kısmı Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan bu insanlar için bir göçmen politikasının olmaması yaşanan sıkıntıları daha da arttırmakta. Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriyeli bir grup ve mahalleli arasında çıkan bıçaklı saldırı mülteci evlerinin taşlanması, dükkanların yağmalanması ve Emirhan Yalçın isimli bir gencin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanmış, bu olay Türkiye’nin göçmen sorunun nedenli vahim bir noktaya geldiğini göstermiştir.”