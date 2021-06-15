CHP'den kanun teklifi: İnternet hizmetlerinden alınan tüm vergiler kaldırılmalı

15 Haziran 2021 Salı, 10:52

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, internet hizmetlerinden alınan tüm vergilerin kaldırılması amacıyla Kanun Teklifi hazırladı.

İnternet servis sağlayıcı hizmetleri içinde yer alan özel iletişim vergisi ve katma değer vergisinin kaldırılması amacıyla hazırladığı Kanun Teklifini, TBMM Başkanlığına sunan Gürer, bu teklifle internetin daha fazla kişiye ulaşması ve kullanımının artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

VERGİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6802 sayılı Gider Kanunu ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hazırladı.

HAYATIN HER ALANINDA İNTERNET VAR

Hayatın büyük bir parçası haline gelen internetin, insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırdığı gibi haberleşmeden bilgi paylaşımına, bankacılıktan eğlence ve sosyal ilişkilere kadar pek çok alanda yenilikler getirdiğini anlatan Gürer, elektronik cihazlarının çoğunluğunun internete ihtiyaç duyması ise ülkelerin gelişmesinde olmazsa olmaz olarak görüldüğüne işaret etti.

İNTERNET, TEMEL İNSAN HAKKI

İnsanların her geçen gün artarak çoğalan ve üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca ulaşma isteklerine karşılık veren bir teknoloji olan internetin, Birleşmiş Milletler tarafından temel insan hakkı olarak kabul edildiğini de anımsatan Gürer, “Kovid-19 salını ile mücadele kapsamında hastalığın yayılımını önlemek amacıyla özellikle iş yerleri ve eğitim kurumları geçici olarak kapatıldı ve insanlar evden çalışmaya teşvik edildi. Ayrıca insanların yüz yüze iletişim kurmalarından kaçınmaları, görüntülü ve sesli aramalar yoluyla iletişim kurmalarına neden oldu. Bu süreç zarfında tüketicilerde ve ticarette görülen davranış değişimleri ile beraber, bir anda insanların internet kullanma biçimlerini dönüştürmesi sonucu internet kullanımı da artış gösterdi” dedi.

ÖĞRENCİLER VE İŞSİZLER

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK verilerine göre ülkemizde işsizlerin yüzde 88,2’sinin, öğrencilerin de yüzde 94,7’inin faal olarak internet kullanıcısı konumunda olduğunun belirlendiğini ifade ederek, bu kesimlerin herhangi bir gelire sahip olmaması ve ücretsiz internet erişim noktalarının yetersiz olması dikkate alındığında, internet servis sağlayıcı hizmetlerinden alınan vergilerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in internet servis sağlayıcıları için alınan vergilerinin kaldırılmasına yönelik hazırladığı Kanun Teklifi şöyle:

GİDER VERGİLERİ KANUNU VE KATMA DEĞER VERGİSİ

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

"MADDE 1- 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. ”aa) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetleri."



