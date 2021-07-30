CHP'den Konya'daki katliama tepki: Düpedüz faşizm bu

30 Temmuz 2021 Cuma, 23:55

CHP, Konya'da bir ailenin evine yönelik silahlı saldırıda 7 kişinin katledilmesine tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İktidar partisini kutuplaştırıcı dilinden vazgeçmeye davet ediyorum" dedi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise, "Düpedüz faşizm bu" ifadelerini kullandı.

Konya'da bir ailenin evine yönelik silahlı saldırıda 7 kişi katledildi.

ÖZEL: İKTİDAR PARTİSİNİ KUTUPLAŞTIRICI DİLİNDEN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUM



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katliama ilişkin yaptığı açıklamada, "2,5 ay önce saldırıya uğrayan Dedeoğlu ailesinden 7 kişi vahşice katledildi. Saldırının ırkçı saiklerle işlenmiş olma ihtimali, konuyu titizlikle ele almamızı gerektiriyor" dedi. Özel, "Katliamı kınıyor, iktidar partisini kutuplaştırıcı dilinden vazgeçmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

2,5 ay önce saldırıya uğrayan Dedeoğlu ailesinden 7 kişi vahşice katledildi.



Saldırının ırkçı saiklerle işlenmiş olma ihtimali, konuyu titizlikle ele almamızı gerektiriyor.



Katliamı kınıyor, iktidar partisini kutuplaştırıcı dilinden vazgeçmeye davet ediyorum.#KonyadaKatliam https://t.co/hmmtTsQpgM — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 30, 2021

BAKAN: DÜPEDÜZ FAŞİZM BU

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise, "Konya Meram’da 12 Mayıs’ta saldırıya uğrayan aile 24 yıldır o mahallede oturuyormuş. Saldıranlar tahliye edilmiş ve o aileyi katlettiler. 7 insan, 7 can ! Komşusunu katletmek hangi kitapta yazar? Hangi öğreti sizi bu hale getirdi? #KonyadaKatliam" dedi.

Bakan ayrıca, "Ailenin genç ferdi, ‘abla biz çok korkuyoruz’ demiş bunu duyunca daha da üzüldüm nerede komşuluk hukuku? Nerede büyük insanlık ? Nerede Anadolu Hümanizması ? Düpedüz faşizm bu hem de acımasızından lanet olsun bu ülkeyi bu hale getirenlere …" ifadelerini kullandı.