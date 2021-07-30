İYİ Partili Aytun Çıray'dan Konya'daki katliamla ilgili paylaşım
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Konya'daki saldırıyla ilgili, "'Konya’da Kürt aileye ırkçı saldırı' haberleri doğru değil. Uzun süredir devam eden iki aile arasındaki husumetin üzücü neticesi" dedi.
Konya'nın Meram ilçesinde bir aileye yönelik saldırıda yedi kişinin öldürülmesinin ardından İYİ Parti'den ilk açıklama İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi.
Bizi birbirimize düşürmeyi kimse başaramaz.— Aytun Çıray (@TCAytunCiray) July 30, 2021
Aynı zamanda İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve TBMM İstihbarat ve Milli Güvenlik Komisyonu üyesi olan Çıray, ırkçı saldırı olmadığını iddia etti. Çıray Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'Konya’da Kürt aileye ırkçı saldırı' haberleri doğru değil. Uzun süredir devam eden iki aile arasındaki husumetin üzücü neticesi. Resmi açıklama da yapılır. Bizi birbirimize düşürmeyi kimse başaramaz" ifadelerini kullandı.
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