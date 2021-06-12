CHP'den 'SBK' çağrısı: Adalet Bakanı ve HSK Başkanı olarak görevinizi yapın

12 Haziran 2021 Cumartesi, 13:10

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlıklarına konulan tedbir kararının kaldırılmasıyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrıda bulundu. Bülbül, “Adalet Bakanı ve HSK Başkanı olarak görevinizi yapın” dedi.

SBK Holding soruşturmasında, Sezgin Baran Korkmaz başta olmak üzere soruşturmada adı geçen ve mal varlıklarıyla banka hesaplarına tedbir konan bütün kişiler hakkındaki tedbir kararının "olmayan MASAK raporu" gerekçe gösterilerek kaldırılmasının ortaya çıkması üzerine CHP’li Bülbül, Adalet Bakanına hem soru önergesi verdi hem de çağrıda bulundu.

GÖREVDEN ALINMASI ZORUNLU

Önergesinde soruşturma ve alınan tedbir kararlarının sürecini hatırlatan Bülbül, “İstanbul 3. Sulh Ceza hakimliği tarafından ‘05/11/2020 tarihli Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının yazısı ve tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme’ denilerek alınan karar, olmayan bir rapor üzerine alınmış, kurmaca bir karardır” dedi.

BAKAN GÜL'E SORULAR

“Bu sürecin araştırılması ve kararı veren hakim hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek yaptırım uygulanması, o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olan şu an Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcılığı görevini üstlenen Hasan Yılmaz’ın görevinden alınması zorunludur. Çünkü bu süreç görevi kullanma suçunun ne derecede ciddi seviyelere ulaştığının açık göstergesidir.” diyen Bülbül, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e şu soruları yöneltti:

1- MASAK’ın şüpheli hakkında herhangi bir raporu olmamasına karşın mahkeme tarafından verilen tedbir kararının kaldırılma gerekçesi nedir?

2- Mahkemeye “tedbir kararının kaldırılması” yönünde yazı yazan o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili olan Bakanlığınızda Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz hangi gerekçe ile tedbir kararının kaldırılmasını istemiştir?

3- Hasan Yılmaz hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

4- Tedbir kararını kaldıran ve bu kararın gerekçesine olmayan MASAK raporunu yazan İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimi Yasin Karaca hakkında HSK Başkanı olarak soruşturma başlattınız mı?

"ADALET BAKANLIĞI 3 MAYMUNU OYNUYOR"

Bülbül, AKP iktidarının yolsuzluğu önlemek bir yana teşvik ettiğini ifade ederek 'FETÖ Borsası'nı hatırlattı. “FETÖ Borsasıyla ilgili henüz hiçbir hakim ya da savcı hakkında bir işlem yapıldığını görmedik” diyen Bülbül, “Neredeyse her gün bir yargı mensubu hakkında skandal iddialar ortaya atılıyor. Adalet Bakanlığı ise 3 maymunu oynamaya devam ediyor” dedi. Bülbül, Adalet Bakanı Gül’e “Adalet Bakanı ve HSK Başkanı olarak görevinizi yapın” çağrısında bulundu.



