Sevilay Yılman'dan Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: AKP'li vekil tanıştırdı

11 Haziran 2021 Cuma, 11:01

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü yazısında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında ismi geçen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile iki yıl önce arkadaşlarıyla yemek için gittiği bir mekanda AKP'li bir milletvekilinin sayesinde tanıştığını yazdı. Yılman hakkındaki tweet'e ve Korkmaz ile olan iletişimine ilişkin açıklama yaptı.

Yılman'ın yazısındaki konuya ilişkin bazı bölümler şöyle:

AKP'Lİ VEKİL TANIŞTIRMIŞ

Korkmaz ile sanırım 2 yıl evvel medyadan birkaç arkadaşımla yemek için gittiğim bir mekanda tesadüfen karşılaştığımız AK Partili bir milletvekilinin sayesinde tanıştım. Ayaküstü bir sohbetimiz oldu ama çok samimi, dürüst ve yakın buldum ve bu yüzden de sonrasında da hep kontakta oldum.

"SEVİYELİ ARKADAŞLIK VARDI"

Ha şunu peşin peşin söyleyeyim… Peker’in bahsini ettiği Bodrum’daki otelinde ya da başka bir otelinde konaklamadım. Ya da onun devlet ile bağlantılı sorunlu işlerinin çözümünde birilerine aracı olmak için girişimde bulunmadım. “Bana şu kadar para ver de senin bilmem ne bakanıyla aranı yapayım” filan demedim. O da benden asla böyle bir şey talep etmedi.

Hep çok saygılı ve seviyeli arkadaşlık oldu aramızda. Bilen bilir… Doğulu erkeklerin alışkanlığıdır. Kendisinden küçük ya da büyük olsun fark etmez... Kardeşi gibi gördüğünü belli etmek için karşı cinsine “abla” diye hitap eder. Sezgin Baran Korkmaz da bana hep “abla” dedi… Ben de aynı duyguyla yaklaştım.

Özetle… Bugün hakkında; “Kara para aklayıcısı, şöyle yapmış, böyle yapmış” iddiaları olan Korkmaz’ı tanırım ve çok da severim. Bunu niye yazdım peki? Çünkü bazıları sanki aramızda gazeteci/işadamı dostluğundan farklı bir bağlantı varmış gibi algı yaratmaya çalışıyor.,

O TWEETİN AÇIKLAMASI

Peki nasıl? Neredeyse 1 yıl evvel… Twitter’da İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kadının gücüne vurgu yapmak amacıyla bir meydan okuma (challenge) başlatılmıştı. Ben de dahil olduğumu gösteren bir tweet atmıştım. Efendim Sezgin Baran Korkmaz benim o tweet'imi alıntılamış da demiş ki; “Tanıdığım en yürekli, mert, lafını esirgemeyen cesur insanlardansın abla!” Eee ne olmuş yani? Ne demiş? Beni övmüş ve sağ olsun pek de güzel sözler etmiş. Şimdi ne bekleniyor benden? Bugün yaşadıkları dolayısı ile benim korkup, sinip; “Vallahi billahi bir bağım, bağlantım filan yok” deyip tanışıklığımızı, arkadaşlığımızı inkar etmemi falan mı? Çok beklerler… Boşuna beklerler…