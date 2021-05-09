CHP'den Soylu'nun 'Sedat Peker' açıklamasına yanıt

09 Mayıs 2021 Pazar, 20:43

Soylu'nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını gündeme getiren Kılıçdaroğlu'nu hedef alması üzerine CHP'li Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'tan yanıt geldi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yurt dışında yayınladığı videolarla ilgili “Sedat Peker, yurt dışına giderken bunlar ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Şimdi kendi aralarında kavga var ve devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı, bu tartışmalara sadece seyirci” değerlendirmesinde bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na yönelik şu açıklamayı yaptı:

"Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük... Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının, Türk Siyaseti'ne musallatlığına çaresiz kalmaktır.”

"GİZLİ OYUNLARIM ORTAYA ÇIKACAK DİYE KORKMA"

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise sosyal medya hesabından Soylu'ya şu karşılığı verdi:

"Senin en büyük acizliğin, kırmızı bültenle aranan Öcalan'ın kardeşi TRT'ye çıkarken hiç sesinin çıkmamasıydı. Siyaset mafyasının dik alası sensin. Genel Başkanımızı Çubuk'ta linç ettirenin sen olduğunu Türkiye unutmadı! Şimdi diğer gizli oyunlarım ortaya çıkacak diye korkma."

Senin en büyük acizliğin, kırmızı bültenle aranan Öcalan'ın kardeşi TRT'ye çıkarken hiç sesinin çıkmamasıydı.



Siyaset mafyasının dik alası sensin. Genel Başkanımızı Çubuk'ta linç ettirenin sen olduğunu Türkiye unutmadı!



ŞİMDİ DİĞER GİZLİ OYUNLARIM ORTAYA ÇIKACAK DİYE KORKMA! https://t.co/rjgrhL8vpa — Engin Özkoç (@enginozkoc) May 9, 2021

"POLİS KORUMASI VER AMA SUÇLU KILIÇDAROĞLU"



CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi:

"Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın mektubundan medet um. Kırmızı Bültenle aranan teröristi TRT'ye çıkar. Mafya dediğin Sedat Peker'e "hayırsever iş adamı" diyene TRT'de program yaptır. Polis koruması ver ama suçlu Kılıçdaroğlu. Yersen."