Sedat Peker'in iddiaları! Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu

09 Mayıs 2021 Pazar, 17:17

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube kanalında yaptığı açıklamalar siyasetin de gündemine oturdu. Sedat Peker’in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar üzerinden iktidara yönelik iddiaları değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet ve içişleri bakanı, bu tartışmalara seyirci" eleştirisini yöneltti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamlarını hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük..." ifadelerini kullandı.

"EĞER SİYASETÇİ İLE MAFYA EL LE TUTUŞURSA..."



Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Devleti yönetememe. Bazı çevrelere teslim olma. Değişik mafya örgütleri var Türkiye’de, bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar, zaman zaman da çatışma içindeler. Sedat Peker, yurt dışına giderken bunlar ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Gönderildi mi? Gönderildi. Bir başka mafya lideri, bir ülkenin siyasal partisinin lideri olan bir kişi tarafından hapishanede ziyaret edildi mi? Edildi. Serbest bırakıldı mı? Bırakıldı? Onunla ilgili özel düzenleme yapıldı mı? Yapıldı. Eski bir İçişleri Bakanı bunlarla beraber bir fotoğraf verdi mi? Verdi. Şimdi kendi aralarında kavga var ve devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı, bu tartışmalara sadece seyirci.

Saadettin Tantan’ın İstanbul Emniyet Müdürü olduğu dönende İstanbul’da bütün suç örgütlerinin sıfırlandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Demek ki siz kararlı olursanız. Tavrınızı yasalardan ve insan haklarından yana koyarsanız mafyayı engellersiniz. Yeraltı örgütlerini engellersiniz. Eğer siyasetçi ile mafya el le tutuşursa, bunlar bir araya gelip de kendi sorunlarını bir şekliyle mafya aracılığıyla Türkiye farklı bir sürecin içine evrilmiş olur. Yaşadığımız tablo da maalesef budur” görüşünü dile getirdi.

Soylu'nun, Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: