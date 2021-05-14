CHP'den Tank Palet çağrısı: "Sancak kaçıyor, Katarlı ortakları çıkaralım"

14 Mayıs 2021 Cuma, 11:42

Yüzde 49,9'luk hissesi Katar ordusuna ait olan savunma sanayi şirketi BMC'de çoğunluk hissesinin Tosyalı Holding'e geçeceği iddia ediliyor.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, BMC şirketinin ortaklık yapısındaki sözkonusu değişiklik söylentileri sonrası Altay Tankı projesinden Katarlıların çıkarılma çağrısında bulundul.

Özkoç yaptığı açıklamada, "TSK'nın fabrikasını ele geçiren Ethem Sancak, 29 aydır Altay tankını üretemedi. Şimdi her şeyi bırakmış kaçıyor. Sancak’a siper olan, yalanlarına ortak olan devlet yöneticilerini Allah’a havale ediyorum" dedi.

Özkoç'un çağrısı şöyle:

"Türk-Katar ortak girişimi BMC şirketinin Türk hisselerinin çoğunluğunun çelik üreticisi Tosyalı Holding'e satışı konuşuluyor. Devletin bütün imkânlarını, teşviklerini kullanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fabrikasını ele geçiren Ethem Sancak, 29 aydır Altay tankını üretemedi. Şimdi her şeyi bırakmış kaçıyor. Ethem Sancak’a siper olan, onun yalanlarına ortak olan devlet yöneticilerini Allah’a havale ediyorum. 29 aylık süreçte kaybeden ülke ekonomimiz oldu. Önemli operasyonlara imza atan TSK’nın tank ihtiyacı karşılanamadı. BMC’nin ortaklığı Tosyalı Holding’e geçerken devlet yöneticilerine bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Gelin, Altay Tankı projesinden Katarlı ortakları çıkaralım. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Tank Palet fabrikasında yerli ve milli sermayeyle bu tankı kendimiz üretelim"