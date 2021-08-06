CHP'li Ağaç: "AKP'li belediye camiyi yıkmak istiyor"

06 Ağustos 2021 Cuma, 17:49

Gümüşhane Belediyesi'nin şirketi GÜMSAŞ, 13 bin metrekarelik alanda toplu konut inşaatı yapıyor.

İnşaat alanı içinde kalan Morduk Camisi’nin (Yeni Cami) ise inşaatla beraber yıkılması planlandı. Konunun gündeme gelmesi üzerine, belediye geri adım attı.

Ancak inşaat alanına giderek bir açıklama yapan CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, belediyenin 68 yıllık camiyi ilk fırsatta yıkmak istediğini öne sürdü.

Ağaç, şunları söyledi:

"Kamuoyu baskısı dolayısıyla biraz öteledi bunu belediye. Ama ben biliyorum, ilk fırsatta yıkmanın peşindeler. Alternatif sunmuyorlar. Burada bu kadar konut var, insan var. Bunların camiye ihtiyacı var. Yeni bir cami yeri göstermeden, mevcudu yıkmaya çalışıyorlar. Bu da vatandaştan çok büyük bir tepkiye yol açıyor. Burası sahipsiz bir memleket değil. Bu kalan araziyi de ranta kurban etmek istiyorlar. Yol yakınken dönün bu işten. Burası, Tapu Kadastro’da da cami alanı olarak geçen bir yer.”

Ağaç, ayrıca şu açıklamayı yaptı:

“Gümüşhane'nin AKP'li belediyesi rant uğruna 70 yıllık camiyi yıkıyor. Caminin de içerisinde bulunan arazi konut ve ticaret alanı olarak inşaata açıldı. Gümüşhane Merkez İnönü Mahallesi’nde dönemin CHP'li Belediye Başkanı merhum Sebahattin Aytaç'ın yaptırdığı, minaresinin ise yaklaşık 300 yıllık olan cami; AKP'li belediye tarafından yıkılmak isteniyor. Yöre halkı buna direnmeye, bu yıkımı önlemeye çalışıyor."