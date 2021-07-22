Tarihi camideki Bizans sütunlarının sıvandığı ortaya çıktı

22 Temmuz 2021 Perşembe, 09:31

Saruhanoğulları Beyliği'nin en önemli yapılarından Manisa Ulu Cami, Muzafereddin İshak Bey tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman'a yaptırıldı.

Beylikler Dönemi'nin en önemli ve ilgi çekici cami planı olarak gösterilen ve kentin simgelerinden olan Ulu Cami, izinsiz yapılan çeşitli eklentiler ve yanlış uygulamalar nedeniyle orijinalliğini yitirdi. Camide, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon sırasında, caminin yapımından 8 yıl sonra iklim şartları nedeniyle iç tarafta örülen duvarda sıva raspası çalışması yapıldı, sıvalar kazındı. Ortaya 6 sütun çıktı. Sütunların Bizans dönemine ait olduğu belirlendi. Duvarla birlikte ortaya çıkan sütunlar tarihe ışık tuttu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, caminin bu yıl sonunda hizmete açılacağını belirterek, "Caminin 1366 yılında yapıldığını biliyoruz. Kesin tarih bu. Çünkü caminin girişinde kitabe var. Daha sonra bu caminin orta bölümünde yaklaşık 8 yıl sonra yapıldığını varsaydığımız duvar var. Restorasyona başlayınca bu duvarda sıva, raspa çalışması yaptık. Sıvalar soyulduktan sonra alttan çok güzel bir işlemeli duvarla karşılaştık. Şu an Koruma Kurulunun verdiği karar gereği bunu derzli bir şekilde bırakacağız. Duvarların arasında 6 sütun çıktı. Tabii bu sütun ve başlıklarının dönemsel olarak devşirme malzemelerden kullanıldığı görülmekte. Muhtemelen Bizans dönemine ait olduğu görülüyor. Bu caminin restorasyonu bittikten sonra hem ibadete hem ziyarete açılacaktır" diye konuştu.