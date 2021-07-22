Tarihi camideki Bizans sütunlarının sıvandığı ortaya çıktı
Manisa'da, Saruhanoğulları Beyliği tarafından 1366 yılında yapılan Ulu Cami'deki restorasyon çalışması sırasında, kaldırılan sıvanın altından Bizans dönemine ait sütunlar ortaya çıktı.
Saruhanoğulları Beyliği'nin en önemli yapılarından Manisa Ulu Cami, Muzafereddin İshak Bey tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman'a yaptırıldı.
Beylikler Dönemi'nin en önemli ve ilgi çekici cami planı olarak gösterilen ve kentin simgelerinden olan Ulu Cami, izinsiz yapılan çeşitli eklentiler ve yanlış uygulamalar nedeniyle orijinalliğini yitirdi. Camide, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon sırasında, caminin yapımından 8 yıl sonra iklim şartları nedeniyle iç tarafta örülen duvarda sıva raspası çalışması yapıldı, sıvalar kazındı. Ortaya 6 sütun çıktı. Sütunların Bizans dönemine ait olduğu belirlendi. Duvarla birlikte ortaya çıkan sütunlar tarihe ışık tuttu.
İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, caminin bu yıl sonunda hizmete açılacağını belirterek, "Caminin 1366 yılında yapıldığını biliyoruz. Kesin tarih bu. Çünkü caminin girişinde kitabe var. Daha sonra bu caminin orta bölümünde yaklaşık 8 yıl sonra yapıldığını varsaydığımız duvar var. Restorasyona başlayınca bu duvarda sıva, raspa çalışması yaptık. Sıvalar soyulduktan sonra alttan çok güzel bir işlemeli duvarla karşılaştık. Şu an Koruma Kurulunun verdiği karar gereği bunu derzli bir şekilde bırakacağız. Duvarların arasında 6 sütun çıktı. Tabii bu sütun ve başlıklarının dönemsel olarak devşirme malzemelerden kullanıldığı görülmekte. Muhtemelen Bizans dönemine ait olduğu görülüyor. Bu caminin restorasyonu bittikten sonra hem ibadete hem ziyarete açılacaktır" diye konuştu.
Video Haberler
- Trabzon'un Sürmene ilçesinde hortum oluştu
- Trafiği tehlikeye düşüren görüntülere büyük tepki
- Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler
- Evlilik teklifi edecekti, tüm planları bozuldu
- Çocuğu metrelerce savuran feci kaza kamerada
- Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman
- Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada
- Safari aracı devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
- Kafası cam kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
- Ukrayna’daki Lviv Havalimanı’nda bomba ihbarı
En Çok Okunan Haberler
- Kurbanlığın peşinden gidip kayboldu
- Erdoğan'ın yorgun anları...
- Sedat Peker ve ailesi koronavirüse yakalandı
- ‘FETÖ borsası’ vurdu herkes sustu
- Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- KKTC'deki külliyenin maliyeti ve ayrıntıları belli oldu
- Yayın skandalına tepki yağdı
- Karamollaoğlu: Böyle bir insanın aday olması çok önemli
- Sağlıklı bir beyne kavuşmanın ipuçları
- TVF'den Eda Erdem Dündar açıklaması