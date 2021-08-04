CHP’li Kenan Nuhut: “Tüm spor camiasını fidan dikmeye davet ediyorum”
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, fidan dikme çağrısında bulundu.
Kenan Nuhut Türkiye'de devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Nuhut yaptığı açıklamada, “Ülkemiz koronavirüs belasını atlatmadan ikinci bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.
Şu anda ülkemizin birçok yerinde yangınlar her geçen gün büyümekte ve akciğerlerimiz yanmaktadır. Başta belediyelerimiz olmak üzere tüm milletimiz büyük bir çaba içerisinde, yangını söndürmek için gayret sarf etmektedir.” ifadelerini kullandı.
“ÜLKEMİZİ YEŞİLLENDİRMEYE DAVET EDİYORUM”
Spor camiasını fidan dikmeye davet eden Kenan Nuhut, sözlerini şöyle tamamladı; “Ülkemiz ve insanları büyük bir çaba sarf etmekte, yangını söndürmek için gayret içerisine girmektedir. Maalesef yangın söndürme konusunda ülkemiz yetersiz kalmaktadır. Bundan da bir ders çıkartılacağını ve tedbirlerin alınacağını bekliyorum.
Havadan destekli uçaklara ihtiyacımız var. Helikopterlere ihtiyacımız var, çok kısa süre içerisinde bunların tedarik edilmesi, bu tür belalar başımıza geldiğinde çok daha seri, yangını söndürmemizi sağlayacak aletlerin devlet tarafından tedarik edilmesinde fayda görüyorum.
Tüm sporcu kardeşlerimi, tüm spor camiasını ülkemizin güzelliklerini yeniden yaplandırmak üzere yeşillendirmeye, fidan dikmeye davet ediyorum. Bu manâda Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurulu olarak hazırız ve çalışmalara başladık. Bu yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma rahmet diliyor, şu anda mücadele veren tüm insanlarımıza da güç diliyorum.”
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