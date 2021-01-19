CHP’li Ağbaba, İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanıldığını vurguladı

19 Ocak 2021 Salı, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, amacı dışında kullanılan İşsizlik Sigortası Fonu’nun aralık ayında 28 milyar TL azaldığına dikkat çekti. Ağbaba, fonun işçilerden daha çok işverenler için kullanıldığını vurguladı.

İşsizlik Sigortası’na ilişkin açıklama yapan Ağbaba, ücretsiz izne çıkarılan 2 milyon 291 bin kişiye toplamda 7.2 milyar TL para verilirken, işverenlere 18 milyar TL yani yaklaşık 2.5 kat daha fazla fondan teşvik verildiğini bildirdi.

8.3 milyar TL işsizlik ödeneği ve 7 milyar TL nakdi ücret desteği birlikte düşünüldüğünde, işverenlerin 18 milyar TL yani işsize verilenden toplam 3 milyar TL daha fazla fondan para aldıklarını belirten Ağbaba, şöyle devam etti: “AKP döneminde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere yüksek miktarda teşvikler verildi. Verilen teşvikler kamuoyuna istihdamı korumak ve artırmak için destek olarak dile getirilse de verilen teşviklerin istihdamı artırmadığı görülmektedir. 2020 Ocak-Aralık döneminde fondan işverenlere 18 milyar TL teşvik ve destek ödemesi aktarılmasına rağmen istihdam artmadığı gibi aksine geçen yıla göre 896 bin kişi azaldı.”

‘GELİR-GİDER BOZULDU’

Ağbaba, fonun gelir-gider yapısının da bozulduğunu, giderlerin gelirlerin 1.7 katı olduğuna dikkat çekti. İşçi ve işveren primleri, devlet katkısı ile faiz geliri olarak 2020 Aralık ayında fonun toplam geliri 38.7 milyar olurken giderinin ise 66.6 milyar liraya ulaştığına dikkat çeken Ağbaba, “Fonda biriken tutarın Covid-19 salgını nedeniyle azaldığını görüyoruz. 2018’de 127.6 milyar TL, 2019’da 131.5 milyar TL bulunan fonun temmuz ayı sonundaki büyüklüğü 103.2 milyar TL’ye kadar geriledi. İktidarın ucuz borçlanma aracı olarak kullandığı fondaki devlet tahvillerinin oranı hâlâ büyüklüğünü koruyor. Fonun maddi ve mali varlığının yüzde 78.52 tahvil, yüzde 21.48’i ise mevduattan oluşuyor. Resmi işsiz sayısının bile 4 milyonun üzerinde bulunduğu Türkiye’de, birikimi iktidar tarafından hoyratça kullanılan fondan geçen yıl aralık ayında işsizlik ödeneği alan işsizlerin sayısı 207 bin 263 kişi olarak gerçekleşti. Resmi olarak işsizlerin sadece yüzde 5’i işsizlik ödeneğinden yararlanabildi. Fonun işsize cimri davrandığını görüyoruz. Fondan işsizlik ödeneği olarak Aralık 2020 itibarıyla işsizlere sadece 8.3 milyar TL verildi.”