CHP'li Özel'den Erdoğan'a '24 Nisan' tepkisi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Biden görüşmesi öncesi 24 Nisan'a ilişkin yaptığı açıklamayı görüşme sonrasında unutmasına tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmeye ilişkin sorulan ''Biden'ın 1915 olaylarının soykırım olarak tanıması gündeme geldi mi?'' sorusuna, ''Hamdolsun gelmedi'' yanıtını verdi.
Ancak Erdoğan Brüksel'e gitmeden önce yaptığı açıklamada, ''Bizi üzdü, 24 Nisan açıklamasını gündeme getireceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.
ÖZEL'DEN VİDEOLU TEPKİ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın görüşme öncesi ve sonrası açıklamalarını paylaşan Özel, ''Tayyip Erdoğan her zamanki gibi içeride başka, dışarıda başka... Bir gün önce 24 Nisan'ın hesabını soracağını anlatıyor. Bir gün sonra gündeme bile gelmediğine hamdediyor. Bu diplomatik beceriksizliği yorumsuz millete havale ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Tayyip Erdoğan her zamanki gibi içeride başka, dışarıda başka...— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 14, 2021
Bir gün önce 24 Nisan'ın hesabını soracağını anlatıyor.
Bir gün sonra gündeme bile gelmediğine hamdediyor.
Bu diplomatik beceriksizliği yorumsuz millete havale ediyoruz. pic.twitter.com/0uIJ2nVsFU
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