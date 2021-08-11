CHP'li Ağbaba'dan RTÜK'ün cezalarına tepki: Herkes A Haber izlesin istiyorlar

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:53

CHP'li Veli Ağbaba, RTÜK toplantısına CHP'li İlhan Taşçı'nın alınmaması ve kanallara verilen cezalara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"CEZALARINIZ SARAY REJİMİNİ KURTARMAYA YETMEYECEK''



''Saray'ın resmi sansür kurumlarından RTÜK, orman yangını haberleri nedeniyle 6 kanala toplam 17 dosyadan ceza verdi. RTÜK Üyemiz İlhan Taşçı'nın toplantıya girmesi dahi engellendi'' açıklaması yapan CHP'li Ağbaba, ''Herkes A Haber izlesin istiyorlar. Sansür ve cezalarınız Saray rejimini kurtarmaya yetmeyecek'' ifadelerini kullandı.

Ağbaba'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: