CHP'li Ağbaba'dan 'Taliban' tepkisi: Kızlarımız ganimet diye...

20 Ağustos 2021 Cuma, 16:48

Burhaniye Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden sonra yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

CHP'li Ağbaba, “Bizim yakınlık kuracağımız, ‘aynıyız’ diyeceğimiz birisi varsa, bu topraklarda yetişmiş insanlardır. Taliban değildir. Selefiler hiç değildir. Müslüman ülkelere bakın. Bir de Türkiye’ye bakın. Hepsinde kan ve gözyaşı var. Türkiye niye farklı? Türkiye, laik, demokratik bir cumhuriyet. Türkiye’de kadının araba kullanması tartışılmıyorsa, radyo yasaklanmıyorsa, kadın erkek eşitse bunu, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"FARKLI KILAN ÖZELLİĞİMİZ..."

Afganistan’da yaşananlar tüm dünyaya ve Türkiye’ye gösterdi ki bizim, sıkıca bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine hep beraber, sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor. Atatürk’ün yolunda ilerlememiz gerekiyor. Bu yol, çağdaşlık, cumhuriyet, laiklik, kadın erkek eşitliğidir. Bizi Müslüman ülkelerden farklı kılan özelliklerimiz bunlar. Bizi farklı yapan bir diğer değer ise Anadolu topraklarında yetişen değerler. 13., 14. yüzyılda dünya birbirini keserken Anadolu’da yeşeren değerler bu topraklara barışı, hoşgörüyü, kardeşliği getirdi. Hiç uzakta aramaya gerek yok. ‘Ne olursan ol yine de gel’ diyen Hz. Mevlanaları bu topraklar yetiştirmiş. Dünya birbirini kırarken bir elinde ceylanı, bir elinde aslanı, barış içinde yaşatan Hacı Bektaşi Velileri bu topraklar yetiştirmiş. ‘72 millet birdir’ diyen Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, ‘yârin yanağından gayri her şeyde ortaklık’ diyen Şeyh Bedrettinler, Ahmet Yesevileri bu topraklar yetiştirdi.

"KIZLARIMIZ GANİMET DİYE..."

Bizim yakınlık kuracağımız, ‘aynıyız’ diyeceğimiz birisi varsa bu topraklarda yetişmiş insanlardır. Taliban değildir. Selefiler hiç değildir. Müslüman ülkelere bakın. Bir de Türkiye’ye bakın. Hepsinde kan ve gözyaşı var. Türkiye niye farklı? Türkiye, laik, demokratik bir cumhuriyet. Türkiye’de bugün Afganistan’daki gibi 15 yaşından büyük kızlarımız ganimet diye Taliban militanlarına ikram edilmiyorsa, Suriye’deki gibi 10-11 yaşlarında kızlar kafesler içinde köle pazarında satılmıyorsa, insanlar mezhebinden dolayı kesilmiyorsa bunu laikliğimize, demokrasimize, cumhuriyetimize borçluyuz.

Türkiye’de kadının araba kullanması tartışılmıyorsa, radyo yasaklanmıyorsa, kadın erkek eşitse bunu, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Bu topraklar Aşık Veysel’i, Aşık Nesimi’yi, bugünlerde Fazıl Say’ı yetiştirdi. Şimdi parlamenter demokrasiye, Cumhuriyetimize, laikliğimize sahip çıkmamız lazım.”