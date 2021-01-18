CHP'li Ahmet Akın: 2020'de ulaştırmadaki 12 ihalenin 8'inin sonuçları hala açıklanmadı
Geçen yıl ulaştırma alanında pazarlık usulüyle yapılan 12 ihalenin 8'inin sonuçlarının hala açıklanmadığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Vatandaşın parası şeffaf bir şekilde, açık ihale yöntemiyle dikkatle harcanmalı" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, geçen yıl ulaştırma alanında pazarlık usulüyle yapılan 12 ihalenin 8'inin sonuçlarının hala açıklanmadığını belirtti.
Akın, yazılı açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, 2020'de 40,5 milyar liralık ihaleyi önceden ilan edilmeden belli firmaların davet edildiği pazarlık usulüyle yaptığına ve ihalelerin sonuçlarının açıklanmadığına dikkat çekti.
Yatırım programına göre, ulaştırma sektöründe 2021'de 42 milyar lira yeni yatırım yapılmasının öngörüldüğünü anımsatan Akın, 2020'de "kapalı kapılar" ardında yapılan ihalelerin kamuoyunda şeffaflık konusunda tartışmalara neden olduğunu dile getirdi.
Ulaştırmadaki projelerin neredeyse tamamının pazarlık usulüyle iktidara yakın firmaların davet edilmesiyle gerçekleştirildiğine işaret eden Akın, "Geçen yıl ulaştırma alanında pazarlık usulüyle yapılan 12 ihalenin 8'inin sonuçları hala açıklanmadı. 40,5 milyar lira tutarındaki ihalelerin ayrıntılarını kamuoyu bilmiyor. Henüz 2020 yılı karanlıkta kalırken, 2021 yılında da bu alanda 42 milyar lira tutarında yeni yatırım yapılması öngörülüyor. Artık istisna olan bu yöntem uygulanmamalı. Vatandaşın parası şeffaf bir şekilde, açık ihale yöntemiyle dikkatle harcanmalı" değerlendirmesinde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
- Balıkçıların barınağa sığınmasına izin verilmedi
- 3 yıl önce 5 milyon lira harcanmıştı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
- Balıkçıların barınağa sığınmasına izin verilmedi
- 3 yıl önce 5 milyon lira harcanmıştı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı