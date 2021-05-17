CHP’li Ahmet Akın, Akkuyu Nükleer Santralı’na verilen alım garantisine dikkat çekti
Enerji Bakanı Dönmez, Akkuyu Nükleer Santralı’na verilen kilovatsaat başına 12.35 dolar alım garantisi için “Günümüze indirgenirse düşük” dedi. CHP’li Ahmet Akın, “Piyasanın üç katı. Aklımızla alay ediliyor. Bilimle açıklanamaz” tepkisini gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) ile ilgili soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, santraldan 2040 yılına kadar yüksek tarifeyle alınacak anlaşmanın “çok yüksek olmadığını” iddia etti. Akın, soru önergesinde, “15 yıl boyunca kilovatsaat başına 12.35-15.83 dolar arasında değişen alım garantisi verilmiştir. Türkiye’de bugün piyasa fiyatı kilovatsaat başına 4 dolar sent tutarındadır. Bu durum, ticari anlamda elektriğin daha pahalıya mal olması anlamına gelmemekte midir” sorusunu yöneltti.
Bakan Dönmez verdiği yanıtta, Akkuyu NGS’de işlemlerin Türkiye ile Rusya arasındaki uluslararası anlaşma kapsamında yapıldığını kaydederek “İlk iki ünitede elektriğin yüzde 70’i, diğer iki ünitede elektriğin yüzde 30’u Elektrik Satın Alma Anlaşması (ESA) kapsamında 15 yıl boyunca ortalama kilovatsaat başına 12.35 dolar sent üzerinden satın alınacak. ESA dışında kalan elektrik ise serbest piyasa koşullarına göre satılacak” ifadelerini kullandı. Dönmez, bugünkü piyasa koşullarına göre üç kattan daha fazla olan satın alma garantisi bedelinin “düşük bir değere tekabül ettiğini” savunarak “Bu bağlamda, 12.35 dolar sent 2040 yılında da geçerli olacak tarifedir. Bu tarife günümüze indirgenir ise çok daha düşük bir değere tekabül etmektedir” dedi.
Dönmez’in kilovatsaat başına 12.35 dolar olarak 15 yıl boyunca verilecek garantinin düşük olduğunu savunmasının hiçbir temel dayanağı olmadığını dile getiren Akın, “İndirgenmiş değer yaklaşımı; Türk Lirası’nda olduğu gibi enflasyon karşısında sürekli değer kaybeden para birimleri için kullanılır. Akkuyu’da verilen garanti döviz kuru üzerinden olduğu için garanti bedelinin daha düşük olduğunu savunma mantığı finans bilimiyle açıklanamaz. Bakan aklımızla alay mı ediyor yoksa bugünkü piyasa fiyatının üç katından daha fazla olan tarifeyi savunmak için arayış içerisinde mi, bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz, 15 yıl boyunca verilecek garanti alım bedelini vatandaşın ödeyeceğidir” ifadelerini kullandı.
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