CHP'li Akın'dan çağrı: Denetleyin, felaket yaşanmasın
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında yağış sonrası oluşan endişe verici görüntüler için Bakanlığa çağrı yaptı, "Çorlu’nun acısı tazeyken benzer felaketler yaşanmasın” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bazı bölümlerinde rayların geçtiği zeminin yağış nedeniyle boşalması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na denetim çağrısında bulundu. Akın, “Bakanlık, 2020’nin denetimlerini Covid-19 nedeniyle yapmamıştı. Benzer yıpranmalar başka hatlarda da gündeme gelebilir, Çorlu’nun acısı tazeyken benzer felaketler yaşanmasın” dedi.
Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, geçen hafta etkili olan yağışın ardından Ankara-Konya YHT hattının bazı bölümlerinde zeminin boşaldığını ve seferlerin bir süreliğine durdurulduğunu anımsatarak, “Ortaya çıkan skandal görüntüler iktidarın demiryolunda meydana gelen kazalardan hiçbir ders almadığını gösteriyor. YHT hattının bazı bölümlerinde rayların bulunduğu zemindeki dolgu malzemesi ve toprak yağış nedeniyle boşaldı. Görüntüler akıllara 25 yurttaşımızı yitirdiğimiz Çorlu tren faciasını getirdi. En olumsuz koşullar dikkate alınarak rayların geçtiği zeminlerin sağlamlaştırılması gerekirdi” ifadelerini kullandı.
‘DENETİM YAPILMAMIŞ’
Demiryollarının denetimsiz olduğunu aylar önce kamuoyuna duyurduklarını kaydeden Akın, “Demiryollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyeti olarak belirlenen dört ana hedef bulunuyor. Bunlar; bakımdan sorumlu kuruluş ve birimlerin denetimi; demiryolu sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin denetimi, emniyet yönetim sisteminin denetimi; makinist ve emniyet kritik görevlerinin denetimi olarak sıralanıyor. Resmi rapora göre, 2020 yılında dört hedefin dördüne de ulaşılamamış. Yani hiç denetim yapılmamış” dedi.
İlgili Haberler
- Ankara-Konya YHT tren seferlerine yağmur engeli
- 6 kez açılış tarihi verilen Ankara-Sivas YHT’nin 5’te 1’i eski rayda ilerleyecek
- Adaletsiz 3 yıl: Çorlu tren faciasında canlarını yitiren aileler Cumhuriyet’e konuştu
- BTS'den Çorlu'yu hatırlatan görüntüler üzerine açıklama: TCDD yetkililerinin cevap vermesi gerekir
- Çorlu katliamında oğlunu yitiren Mısra Öz’ün acısı hâlâ taze: 40 mumun 40’ı da yanıyor
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Kuran kursunda kuşkulu olay
- Tatile gelen çiftte çıktı; 52 kişi karantinada!
- Kazanan taraf 'Soylu cephesi'
- AKP'nin seçim planını açıkladı
- Erdoğan'a 'Özlem Türeci' tepkisi
- İşini yapanın peşini bırakmıyorlar!
- Endişelendiren 'Delta' uyarısı
- Birçok ilçeye yayıldı, İBB uyardı
- Ali İsmail Korkmaz katledilişinin 8. yılında anılıyor