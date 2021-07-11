CHP'li Akın'dan çağrı: Denetleyin, felaket yaşanmasın

11 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bazı bölümlerinde rayların geçtiği zeminin yağış nedeniyle boşalması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na denetim çağrısında bulundu. Akın, “Bakanlık, 2020’nin denetimlerini Covid-19 nedeniyle yapmamıştı. Benzer yıpranmalar başka hatlarda da gündeme gelebilir, Çorlu’nun acısı tazeyken benzer felaketler yaşanmasın” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, geçen hafta etkili olan yağışın ardından Ankara-Konya YHT hattının bazı bölümlerinde zeminin boşaldığını ve seferlerin bir süreliğine durdurulduğunu anımsatarak, “Ortaya çıkan skandal görüntüler iktidarın demiryolunda meydana gelen kazalardan hiçbir ders almadığını gösteriyor. YHT hattının bazı bölümlerinde rayların bulunduğu zemindeki dolgu malzemesi ve toprak yağış nedeniyle boşaldı. Görüntüler akıllara 25 yurttaşımızı yitirdiğimiz Çorlu tren faciasını getirdi. En olumsuz koşullar dikkate alınarak rayların geçtiği zeminlerin sağlamlaştırılması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

‘DENETİM YAPILMAMIŞ’

Demiryollarının denetimsiz olduğunu aylar önce kamuoyuna duyurduklarını kaydeden Akın, “Demiryollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyeti olarak belirlenen dört ana hedef bulunuyor. Bunlar; bakımdan sorumlu kuruluş ve birimlerin denetimi; demiryolu sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin denetimi, emniyet yönetim sisteminin denetimi; makinist ve emniyet kritik görevlerinin denetimi olarak sıralanıyor. Resmi rapora göre, 2020 yılında dört hedefin dördüne de ulaşılamamış. Yani hiç denetim yapılmamış” dedi.