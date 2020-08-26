CHP’li Alban: Muğla jeotermal maskesiyle talan ediliyor

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:20

Muğla'da geçtiğimiz aylarda Fethiye-Ölüdeniz’de jeotermal sondaj yapma girişimi halkın büyük tepki vermesi sonucu iptal edilmişti. Tepki çeken bu arama girişiminin ardından yine turizm bölgesi olan Marmaris-Hisarönü ve Fethiye-Yanıklar için yeni sondaj talepleri geldi.

"AMAÇ KUYU DEĞİL TERMAL OTEL"

Jeotermal kaynak bulma girişimlerinin neden hep turizm bölgelerine çok yakın yerler için istendiğini soran CHP’li Alban, amacın enerji kaynağı bulmak olmadığını öne sürdü. “Fethiye’den Marmaris’e, Datça’dan Bodrum’a kadar turizm bölgelerine yakın yerler hedef alınırken, ‘Çiftçiye destek olacağız, sera kuracağız’ diyerek asıl amaç maskeleniyor. Girişimlerin hedefi, jeotermal kaynak bulunan arazilerin imara açılması ve turizm alanlarına çevrilmesinin ardından buralara termal otel yapmaktır” diyen Alban, Muğla’nın turizm bölgelerine yakın bakir yerlerin iktidfara yakın şirketlerin saldırısı altında olduğunu iddia etti.

"YEREL YÖNETİMLERİ BAKANLIK ELİYLE PASİFİZE EDİYORLAR"

Uzun süredir, Muğla’da yerel yönetimlerde etkinlik gösteremeyen AKP iktidarının bakanlık eliyle turizm bölgelerini talan etme çabasında olduğunu ifade eden Alban, “Geçtiğimiz aylarda pandemi koşullarında millet canıyla uğraşırken, Fethiye Kayaköy – Ölüdeniz arasında jeotermal kuyu arama ruhsatı almak için girişimde bulunulmuştu. Bu yetmezmiş gibi şimdi de yine turizm bölgesi olan Marmaris-Hisarönü ve Fethiye-Yanıklar için girişimlerde bulunuldu. Muğla ve civarı yandaş iş adamlarının iştahını kabartıyor. Fakat biz bu maskeli yağmaya geçit vermeyeceğiz” diye konuştu.

CHP’li Alban açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Muğla ilimiz olağanüstü doğal güzelliklerinin yanı sıra içinde barındırdığı turizm alanlarına sahip oluşu nedeniyle ülkemizin cennet köşelerinden biridir.

Bu tür girişimi yapanların amacının enerji kaynağı bulmak değil, bir biçimde Muğla’nın değerli topraklarına sahip olmak ve alınan ruhsatları daha sonra başka amaçlar için kullanmak olduğu açıkça bellidir.

Türkiye maalesef deprem kuşağı üzerinde olan bir ülkedir. Yurdumuzun birçok bölgesinde fay kırıkları nedeniyle jeotermal enerji kaynakları bulunmaktadır. Değişik yerlerde keşfedilmeyi bekleyen birçok jeotermal kaynak olmasına rağmen, özellikle de Muğla’da turizm alanlarına yakın yerlerde bu tür arama - sondaj çalışmaları yapılmak istenmesi manidardır.”