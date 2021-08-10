CHP'li Ali Mahir Başarır: 'Bahçeli'nin erken seçime sıcak baktığı söyleniyor'

10 Ağustos 2021 Salı, 14:18

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi' programına konuk oldu.

Gündeme dair son gelişmeleri değerlendiren Başarır, erken seçim ile ilgili de çarpıcı bir iddiada bulundu.

"AKP'LİLERE SEÇİM İÇİN SOKAĞA İNİN TALİMATI GELMİŞ"

"AKP milletvekillerine seçim için 'sokağa inin' talimatı gelmiş" diyen Başarır, "Sokağa da inmeye kalkmışlar. Tabii ki sokağa indiklerine de pişman olmuşlar. Çünkü inanılmaz bir tepki var. 'Sokağa çık' çağrısı geldiğine göre seçim gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

'BAHÇELİ SEÇİME SICAK BAKIYOR' İDDİASI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçime sıcaktığını ve seçimi bir şans olarak gördüğünü öne süren Başarır, şöyle konuştu:

"MHP'den görüştüğüm bir arkadaşıma göre, Devlet Bahçeli şunu söylüyormuş; 'Türkiye günden güne kötüye gidiyor. Günden güne daha kötü olacağız. Belki küçük bir şansımız olabilir. Seçim bizim için de önemli."

"Bunu defalarca söyledik" diyen Başarır, "Yarın, bugündenden kötü olacak AKP ve MHP için. Seçim bir zorunluluk. Halkta böyle bir beklenti var. Ekonomik veriler, politika, orman yangınları... Devlet idare edilemiyor. Bu sistem tükenmiş durumda. Bu sistem keyfi bir sistem. Devletle ilgili iddiaları görüyoruz, bunu bile soruşturamıyoruz" diye konuştu.