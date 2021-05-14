CHP’li Ali Mahir Başarır: Soylu’ya neden ‘süslü’ dendiğine ilişkin ipuçlarımız var
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya neden ‘süslü’ dendiğine ilişkin ipuçlarının olduğunu ve yakında bunu açıklayacaklarını söyledi.
CHP'li Ali Mahir Başarır, TELE1’de yayımlanan Gün Ortası programında, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına gönderme yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya neden ‘süslü’ ve ‘temiz’ dendiğini açıklayacaklarını belirten CHP'li Başarır, "Soylu o koltukta, Efkan Ala o koltukta oturmamalı" diye konuştu.
"PEKİ SÜSLÜ DEMESİNİN ALTINDA NE VAR?"
CHP'li Vekil Başarır, açıklamasının devamında şunları kayetti: Temiz Süleyman’dan kastı temiz olmamasıydı. Peki Süslü demesinin altında ne var? Elimizde buna ilişkin ipuçları var. Bakan nasıl süslenmiş, hangi aksesuarları kullanmış, kim tarafından temin edilmiş hepsi açıklanır.
"ÇAKARLI PLAKALARI KİM VERDİ?"
Emniyet Müdürlüğü tarafından Sedat Peker’e özel koruma tahsis edildi. Bu koruma daha önceki dönemde verildi ama Süleyman Soylu’nun bakan olduğu dönemde de bu koruma devam etti. Çakarlı plakaları kim verdi? Ömer Çelik bunları açıklamalı.
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